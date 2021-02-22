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Milletvekili Arvas ve Belediye Başkanı Akman’dan sanayi sitesi esnafına ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi ve esnafı ile bir araya gelerek görüş, talep ve önerilerini dinledi.

VAN 22.02.2021, 15:20
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Milletvekili Arvas ve Belediye Başkanı Akman’dan sanayi sitesi esnafına ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Yönetimi ve esnafı ile bir araya gelerek görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Milletvekili Arvas ve Belediye Başkanı Akman, Van Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanlığını ziyaret etti. Kooperatifin yönetim binasında gerçekleştirilen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Yıldızbaş, yönetimi ve sanayi esnafı ile bir araya gelen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, sadece seçim zamanı değil, her zaman halkın içinde olduklarını söyledi. Üreten, ekonomiye katma değer sağlayan sanayi esnafının görüş, talep ve önerilerini dinlemek için burada olduklarının altını çizen Arvas, Ankara’da gerçekleştirilen meclis çalışmalarının dışında zamanın büyük bir bölümünü Van’da geçirdiğini söyledi. Arvas, “Bir şehrin sanayisi gelişmezse, özel teşebbüsü gelişmezse o şehrin kalkınması, gelişmesi ve büyümesi mümkün değildir. Siz sanayi esnafımızı önemsiyoruz. Çünkü genç nüfusunun yüksek olduğu Van’da istihdama sağladığı katkı küçümsenmeyecek kadar değerlidir. Burada binlerce insan çalışarak evine ekmek götürüyor. İşte siz sanayicimiz gelişmezseniz bu ilin büyümesi ve kalkınması da imkansız olur” dedi.

“Sanayici ülkenin can damarıdır”

Sanayi esnafı ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Akman ise sanayicinin üretim ve kalkınmada ülkenin lokomotifi olduğunu kaydetti, Başkan Akman, “Sanayicimiz ülkemizin can damarıdır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayatın her aşamasını tehdit eden korona virüs salgını maalesef ekonomi başta olmak üzere sanayi ve üretimimizi de olumsuz etkiliyor. Bunun olumsuz sonuçlarından en az etkilenmek için tedbirlere sımsıkı sarılmalı ve virüse karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman sanayi esnafımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

“Hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem veriyoruz”

Yapılan hizmet ve yatırımlarda istişareye büyük önem verdiklerini de belirten Başkan Akman, bir işi yaparken muhataplarının memnuniyetini önemsediklerini kaydetti. Başkan Akman, “Yapmış olduğumuz hizmetlerin vatandaşlarımız tarafından beğenilmesi, takdir edilmesi bizler için çok önemlidir. Bizlere, bazı sanayi esnafımızın yaptıkları ve sundurma diye tabir edilen, gelişi güzel çıkıntı ve yan ilavelerin usulüne uygun olmadığı, sitenin siluetini bozduğu ve bazı esnafımızın iş yerlerinin önü kapandığı gerekçesiyle şikayetler geliyor. Biz de bu konuda sanayi esnafının görüş, öneri ve destekleri ile bazı düzenleme yapmak istiyoruz” diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muhittin Yıldızbaş da, esnafın bir kısmının rahatsız olduğu sundurma konusunu önümüzdeki aylarda yapılacak olan sanayi sitesinin genel kurul toplantısında sanayi esnafının görüşlerine sunacakları ve burada alınacak kararı belediyeye sunacaklarını söyledi. Düzenlemeyi sanayi esnafının görüşü doğrultusunda belediye ile ortaklaşa yapacaklarını ifade eden Yıldızbaş, kendilerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dileyen Milletvekili Arvas ile Belediye Başkanı Akman’a teşekkür etti.

Oldukça sıcak bir ortamda geçen ve yaklaşık 3 saat süren toplantıda AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sanayi sitesi esnafının görüş, talep ve önerilerini tek tek not aldılar.

Ziyarette Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül de hazır bulundu.
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