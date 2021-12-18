banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Milletvekili Arvas: “Van’da sağlık yatırımları artıyor, hizmet çıtası yükseliyor”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2022 yatırım tekliflerini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

VAN 18.12.2021, 09:30
Milletvekili Arvas: “Van’da sağlık yatırımları artıyor, hizmet çıtası yükseliyor”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2022 yatırım tekliflerini Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Milletvekili Arvas, yapılan görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Van genelinde sağlık hizmetlerindeki çıtayı yükseltmek amacıyla Bakan Koca ile bir araya geldiklerini belirterek, “2022 yılı yatırım programını istişare ettiğimiz ikili görüşmede, Van’da devam eden ve planlanan sağlık yatırımları konusunda önceliklerimizi ilettik. Proje aşamasında bulunan 150 yataklı Tuşba Devlet Hastanesi, 50 yataklı Gevaş Devlet Hastanesi ve 75 yataklı Başkale Devlet Hastanesinin 2022 yılında ihale edilmesini talep ettik. Birinci basamak sağlık hizmeti olarak nitelendirilen, koruyucu sağlık hizmetleri sunan ve bölgesinde toplum sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyet gösteren toplum sağlık merkezleri ve aile sağlık merkezleri konusunda tespit ve teklif edilen yatırımları da bakanımıza bildirdik” dedi.

AK Parti Milletvekili Arvas, son dönemde yapılan yatırımlarla artan hastane sayısı ile birlikte sağlık hizmetlerine erişimin kolaylaştığını ifade ederek, Tuşba ilçe sınırları içinde 23 bin metrekare alanda inşa edilen Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezinin (ÇEMATEM) yaklaşık bir aydır poliklinik hizmeti sunduğunu, madde bağımlılarının tedavilerine başlanıldığını kaydetti. Aynı şekilde inşası ve donanımı tamamlanan Çaldıran Devlet Hastanesinde de vatandaşlara hizmet verilmeye başlandığını ifade eden Milletvekili Arvas, inşaatları devam eden Erciş 30 ünitlik Ağız Diş Sağlığı Merkezi, 25 yataklı Bahçesaray Devlet Hastanesi ve Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezi, İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi ile İpekyolu Bostaniçi Sağlıklı Hayat Merkezinin tamamlanması ile birlikte Van’ın sağlık altyapısının daha da güçleneceğini bildirdi. Türkiye’de örnek bir 112 acil komuta merkezinin yapıldığı bilgisini de paylaşan Milletvekili Arvas; 65 panelvan, 7 paletli, 4 motosiklet, 4 özel donanımlı, 1 helikopter ve 3 adet çelik paletli Snowtrack ambulans ile hizmet verildiğini belirtti.

AK Parti Milletvekili Arvas, Türkiye’nin salgınla mücadelesinin devam ettiğini de hatırlatarak vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ederek, aşı olmaları çağrısında bulundu. Van’da birinci doz aşılama oranının yüzde 84, ikinci dozunda yüzde 72 olduğunu bildiren Arvas, mevsim itibariyle vaka sayısında artış olabileceğini, tedbirin elden bırakılmamasını istedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8