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Milletvekili Arvas, "Ulaştırma altyapısı, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir etkendir”

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberinde belediye başkanları ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek Van’ın ulaşım yatırımlarını görüştü.

VAN 23.12.2021, 12:38
Milletvekili Arvas, "Ulaştırma altyapısı, sosyal ve ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir etkendir”

AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas, beraberinde belediye başkanları ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek Van’ın ulaşım yatırımlarını görüştü.

AK Parti Van Milletvekili Arvas, beraberinde Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Bahçesaray Belediye Başkanı Meki Arvas, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın ile Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. Van’ın ulaşım yatırımlarının görüşüldüğü toplantıda Van çevre yolu, Edremit çevre yolu, Güzeldere tüneli, Van-Şırnak karayolu, Bahçesaray karayolu, Kuskunkıran tüneli 2. tüp, havaalanı, karayolu ve üniversite köprülü kavşakları ile belediyelerin asfalt, yaya ve hayvan geçişlerine ilişkin taleplerinin istişare edildiği toplantıda, Van’ın 2022 yılı yatırım programına ait öncelikler ve beklentileri değerlendirildi.

Toplantı ile ilgili bir açıklama yapan Milletvekili Arvas, “Ulaştırma, ekonomik faaliyetlerin gelişmesinde önemli bir sektördür. Bütün gelişmiş bölgelerde ulaştırma yatırımlarının ekonomik büyümeyi artırdığı veya hızlandırdığı görülmektedir. Çevre illeri veya farklı coğrafyalardaki pazarları birbirine yakınlaştıran güvenli, hızlı ve konforlu yollar, daha geniş piyasaların oluşmasını doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Coğrafi konumu nedeniyle ticaret yollarının üzerinde bulunan Van’ın sınır kenti olması, Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya’nın kesiştiği bölgede bulunması, hızla artan nüfusu ve yaşanan trafik sorunları karayolu ulaşımını daha da önemli kılmaktadır. Dolaysıyla ulaştırma, her açıdan tüm etkileri ile değerlendirildiğinde başlı başına bir hizmet niteliğindedir. Bu nedenlerle ilimiz ekonomisine katma değer sağlayacak ve toplumsal gelişmelerin ihtiyaçları karşılayabilecek alternatif yolların yapılması konusunda, taleplerimizi belediye başkanlarımız ile birlikte Karayolları Genel Müdürümüze ilettik. Ulaştırma altyapımızın nitelikli ve kaliteli bir şekilde planlanarak hızla tamamlanmasını istedik” dedi.

Uzun uğraşlardan sonra yakın zamanda ihalesi yapılan çevre yolunun tamamlanması ile birlikte Van’ın özellikle kent trafiği rahat bir nefes alacağının altını çizen Milletvekili Arvas, “Ulaşım alternatiflerinin ve erişilebilirliğin yetersizliği sonucu olarak yaşanan trafik sıkışıklığı, hava ve gürültü kirliliği, sera gazı emisyonu gibi temel problemler inşallah çözülmüş olacaktır. Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa sahip kentimizde, hızla gelişmekte olan ilimizde, iş ve hayat düzeni ulaştırma hizmetlerinin aksamadan işlemesine bağlıdır. Bu anlayışla Van Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizde şehir içi trafiğini rahatlatacak, transit geçişle akışı hızlandıracak alternatif yollar üretmektedir. Bunun yanında kırsalda bulunan mahallelere ulaşımı kolaylaştıracak hizmet ve yatırımlarda sürdürülmektedir. Belediyelerimizin bütçelerine katkı sağlamak ve bütüncül bir yaklaşımla mevcut yolların yenilenmesi ve yeni yolların açılması için, iş birliğimiz ve Ankara’da ki temaslarımız devam edecektir. Şehrimize katma değer sağlayacak, hemşerilerimizin refahını arttıracak, toplumsal hayatı kolaylaştıracak ve kent ekonomisini büyütecek her türlü konuda milletvekillerimiz, belediye başkanları, teşkilatlarımız, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarımızla bir ahenk içinde çalışarak hizmet üretiyoruz” diye konuştu.

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