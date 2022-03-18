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Milletvekili Arvas: “Toplumun sağlık seviyesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemli göstergesidir”

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile 2022 yılı yatırım programına dair proje ve beklentileri istişare ederek, Van’ın taleplerini bildirdi.

VAN 18.03.2022, 12:19
Milletvekili Arvas: “Toplumun sağlık seviyesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemli göstergesidir”

Adalet ve Kalkınma Partisi Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile 2022 yılı yatırım programına dair proje ve beklentileri istişare ederek, Van’ın taleplerini bildirdi.

Ankara ile Van arası mekik dokuyarak haftanın dört günü seçim bölgesinde halkın arasında çalışmalarını istikrarlı bir şekilde sürdüren Milletvekili Arvas, yasama faaliyetleri için Ankara’da bulunduğu üç günlük süre zarfında da bakanlarla görüşerek Van halkına toplumsal fayda sağlayacak ve kente katma değer sağlayacak yatırımların takipçisi olmaya devam ediyor. Milletvekili Arvas, Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmenin ardından kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada, “Tüm hemşehrilerimizin sağlık hakkına kolaylıkla ve yüksek hizmet kalitesiyle eriştiği bir Van için çabamız ve yatırımlarımız devam etmektedir. Toplumun sağlık seviyesi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın önemli belirleyicilerindendir. Bu sebeple siyasi anlayışımızda sağlık hizmetleri insan ve toplum için öncelikli hizmetlerden birini oluşturmaktadır. Bu sebeple AK Parti hükümetlerimiz döneminde insan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını ve sağlığını en üst düzeyde korumak, sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümler sağlamak bir misyon haline gelmiştir. AK Parti iktidarı ile birlikte 2003 yılında başlatılan ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’ ile Türkiye’de kronik bir sorun haline gelen sağlık sistemi yapılan reformlar ile dünyada örnek alınan bir uygulama haline gelmiştir” dedi.

Van ile ilgili talepleri Bakan Koca’ya aktardıklarını söyleyen Arvas, “Hayatın temel kaynağı ve zaruri bir ihtiyaç olarak gördüğümüz sağlığın devamlılığı ve erişebilir olması amacıyla Van’da gerekli sağlık tesislerinin yapılması ve ihtiyaç duyulan branşlarda uzman hekim kadrolarının açılması ile ilgili taleplerimizi Sağlık Bakanımıza ilettik. Yaptığımız görüşmede; Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi 600 yataklı ek bina, Başkale 75 Yataklı Devlet Hastanesi, Gevaş 50 Yataklı Devlet Hastanesi, Tuşba 150 Yataklı Devlet Hastanesi, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi arşiv ek binası ve mutfak işi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi ek depo, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi 9 yataklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesi, Edremit ilçesi Şabaniye Mahallesi 8 hekimlik aile sağlık merkezi, Gürpınar ilçesi Çavuştepe Mahallesi 4 hekimlik aile sağlık merkezi, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi 4 hekimlik aile sağlık merkezi, Muradiye ilçesi 7 hekimlik aile sağlık merkezi ve toplum sağlık merkezi, Özalp ilçesi Çubuklu Mahallesi 4 hekimlik aile sağlık merkezi, Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi 8 hekimlik aile sağlık merkezi, Erciş ilçesi Çakırbey Mahallesi 2 hekimlik aile sağlık merkezi, Erciş ilçesi Uncular Mahallesi 2 hekimlik aile sağlık merkezi gibi yatırım taleplerini ileterek, 2022 yılında ödenek ayrılmasını talep ettik. Bugüne kadar Van’a sağladığı desteklerden dolayı değerli bakanımıza şahsım ve Van halkı adına şükranlarımı sunuyor, yakın ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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