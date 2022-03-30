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Milletvekili Arvas: “Temsilde adalet, yönetimde istikrar güçlenecek”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçim kanununda yapılacak değişikliğin önemine değinerek, “Kanun teklifi ile temsilde adalet ve yönetimde istikrar daha da güçlü hale gelecektir” dedi.

VAN 30.03.2022, 15:43
Milletvekili Arvas: “Temsilde adalet, yönetimde istikrar güçlenecek”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, seçim kanununda yapılacak değişikliğin önemine değinerek, “Kanun teklifi ile temsilde adalet ve yönetimde istikrar daha da güçlü hale gelecektir” dedi.

Milletvekili Arvas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmeye başlanan “Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile mevcut 2839 sayılı Milletvekili Seçim Kanunu, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapıldığını söyledi. Arvas, “Kanun teklifi ile temsilde adalet ve yönetimde istikrar daha da güçlü hale gelecektir. Seçim barajının yüzde 7’ye indirilecek olması daha fazla partinin ve fikrin Meclis’te temsili, dolayısıyla temsilde adalet perspektifinin güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Yine yapılacak değişiklikle seçim için ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin çıkaracağı milletvekili sayısı, her seçim bölgesinde ittifak içinde elde ettiği oy sayısı esas alınarak genel D’Hondt uygulamasıyla belirlenecektir. Ayrıca yapılan değişiklikle milletvekili transferi ve seçmen göçü gibi hilelerinde önüne geçilmiş olunacaktır. Kanun teklifi ile seçmen iradesinin kendi partisi dışında başka partilere yansımaması amaçlanmıştır” dedi.

Genel kurulda görüşülmekte olan Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin toplam 15 maddeden oluştuğunu ifade eden Arvas, bunları ise genel olarak şöyle sıraladı:

“Milletvekili seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülmesi, milletvekili dağılımının ittifaklar üzerinden değil doğrudan partiler üzerinden yapılması, siyasi partilerin seçime katılabilmeleri için ‘Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunması’ ibaresi madde metninden çıkarılarak sadece teşkilat kurmalarının ve kongrelerini yapmalarının yeterli olması, il seçim kurulu başkan ve üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanlarının birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından kura ile belirlenmesi, bir siyasi partinin başka bir siyasi partinin üyesini ancak kendi rızası varsa sandık kurulu üyesi gösterebilmesi, mahalli idareler seçimlerinde, seçmen güncellemelerinin bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden yapılması, daha önce seçmen olan birinin, bir şekilde adresi kapansa dahi son seçmen olduğu yerde seçmen olma hakkının devam etmesi, seçim propaganda yasaklarına ilişkin maddelerde ‘Başbakan’ ibaresinin çıkartılarak ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uyumlu şekilde düzenlenmesidir. Kanun teklifinin görüşmeleri TBMM Genel Kurulunda devam etmektedir. Şimdiden ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

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