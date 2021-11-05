Milletvekili Arvas: “Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin kuruluş protokolü onaylandı”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 3 bin 943 dekar alanda 40 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği, direk ve dolaylı olarak yaklaşık 3 bin kişinin iş imkânı bulabileceği Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesine ait kuruluş protokolünün Tarım ve Ormanı Bakanlığı tarafından onaylanarak, 31 sicil numarası ile tüzel kişilik kazandığı müjdesini verdi.

Ekonomik ve sosyal açında büyük önem arz eden TDİ OSB projesinin örnek bir proje olduğunu belirten Milletvekili Arvas, TDİ OSB’nin bölgenin tarım ve hayvancılığına yeni bir vizyon katacağını ifade etti. Müteşebbis heyetinde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Gevaş Belediyesi, Gürpınar Belediyesi, Van Ticaret Borsası, Van Kırmızı Et Üreticileri Birliği ve Van Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin bir araya gelerek yaptıkları girişime destek olduklarını dile getiren Arvas, çok önemsedikleri üretim ve istihdam odaklı bu projenin hayata geçmesi için sürekli gündemde tuttuklarını söyledi. Arvas, bundan sonraki süreçte tüzel kişilik kazanmış olan TDİ OSB Yönetim Kurulu tarafından proje alanına ait genel yerleşim ve parselasyon planları hazırlanarak bakanlığa sunulacağını ve onaylanması talep edileceğini kaydetti. Milletvekilleri olarak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile birlikte bu süreci yakından izleyeceklerini söyleyen Milletvekili Arvas, “Projenin amacı, kent içindeki hayvancılık işletmelerinin şehir dışına çıkarılması, besicilerin kümelenmelerini ve ihtisaslaşmasını sağlamak, besicileri bir araya getirerek üretimin her safhasının kontrol edildiği, hijyenin sağlandığı, verim ve kalitenin en üst seviyeye çıkarıldığı, ucuz maliyetli üretimin teşvik edildiği, giriş ve çıkışların kontrol edilebildiği bir bölge oluşturmak ve tarım-sanayi entegrasyonunun geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Bölgesel potansiyelimizi sanayi ile entegre hale getirecek ve yeni bir rol model sunarak gelecek vizyonu oluşturacak TDİ OSB ve Bakanlık ile ilgili bütün taleplerimiz konusunda Van’a vermiş oldukları desteklerden ve yakın ilgilerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, bakan yardımcıları ve genel müdürlerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.