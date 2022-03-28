banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Mercedes'ten büyük teslimat!
Mercedes'ten büyük teslimat!
İstanbul için ramazan imsakiyesi
İstanbul için ramazan imsakiyesi
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı?
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022
Bugün hava nasıl olacak? 28 Mart 2022

Milletvekili Arvas: “Tarım ve hayvancılık ilimiz için stratejik bir sektördür”

AK Parti milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’den oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi makamında ziyaret etti.

VAN 28.03.2022, 16:05
Milletvekili Arvas: “Tarım ve hayvancılık ilimiz için stratejik bir sektördür”

AK Parti milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ve Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer’den oluşan heyet, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Arvas, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye milletvekilleri, Vali ve belediye başkanlarıyla birlikte ‘hayırlı olsun’ ziyaretinden bulunduklarını belirterek, “Yapılan görüşmede, Van’ın tarım ve hayvancılık potansiyelini, tarım sektörünün ekonomideki yerini ve tarımsal göstergeler ile üretim rakamlarını değerlendirdik. Bakanlığın 2022 yılı yatırım programını istişare ederek öncelikli yatırım teklif ve talepleri ilettik. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile yürüttüğümüz çalışmalar inşallah yeni bir sayfa açacak, ilimizin ve bölgemizin zenginliği artacaktır. Yeni dönemde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile verimi ve tarımsal çeşitliliği arttıracağız. Toprağı, suyla buluşturacak nitelikli projeleri hızla tamamlayacak, üreticilere bolluk ve bereket getireceğiz. Cumhurbaşkanımız, tarım ve hayvancılık sektörünü çok önemsiyor ve destekliyor. Bizde bu hassasiyetle geçim kaynağı ekseriyetle tarım ve hayvancılık olan şehrimiz için avantajları rekabet üstünlüğüne dönüştürmek istiyoruz. Bu amaçla proje ve taleplerimizi güçlü bir şekilde bakanımıza arz ettik ve destek istedik. Van’a kurmayı planladığımız ve bizzat takipçisi olduğum Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ilgili bütün aşamalar ve görüşler tamamlandı. 19 Mart 2022 tarihinde bakanımızın imzasıyla Van Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kurulmasına ilişkin kararname taslağı Cumhurbaşkanlığımıza teklif edildi. Bu vesileyle de bakanımıza teşekkür ettik” dedi.

AK Parti Milletvekili Arvas, Tarım ve Orman Bakanlığına yazılı olarak sunulan talepler hakkında da bilgileri paylaşarak, “Tuşba ilçemizde çalışmaları tamamlanarak Tarım ve Orman Bakanlığına teklif edilen ‘Turizm İmar Planı’ ile ilgili bilgileri bakanımız ile paylaştık. Sahil bandında bulunan kuru marjinal tarım arazisi vasfına sahip kısmın tarım dışı amaçla kullanılması yönünde toprak koruma kurulunun kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığına gönderilen dosyanın komisyonda kabulü için destek istedik. Erciş ve Muradiye ilçelerimiz başta olmak üzere toplam 30 yerleşim yerine sulama imkânı sağlayacak, Erciş Pay Sulama projesinin tamamlanmasını ve bölgedeki arazilerin sulamaya açılmasını talep ettik. Proje ile birlikte toplam 5 bin 865 hektar saha sulamaya açılacak. Ürün çeşitliliği ve üretim artacak, çiftçilerimiz kazanacak. Çaldıran Çubuklu Ovası’na hayat verecek, berekete getirecek Çubuklu Barajı ve Sulaması projesini uzun uğraşlar neticesinde yatırım programına aldırmıştık. Çubuklu Barajı ile brüt 4 bin 940 hektar mümbit arazi cazibeli olarak sulamaya açılacaktır. İlimiz ve bölgemiz için stratejik bir öneme haiz bu projenin 2022 yılında yapımına başlanılması için destek istedik” ifadelerini kullandı.

Muradiye ilçesinin tarıma elverişli ovaları ile potansiyeli yüksek bir coğrafya olduğunu söyleyen Arvas, şöyle konuştu:

“Ancak bölgemizdeki yağış miktarının yetersizliği nedeniyle ciddi kuraklık yaşanmakta, buna bağlı tarımsal ve sosyoekonomik sıkıntılar yaşanmaktadır. Bölge müdürlüğümüz tarafından keşif çalışmaları tamamlanan Devetaş Mahallesi Hami mezrası mevkiinde bulunan göletin yapılmasını teklif ettik. Ayrıca yatırım programında bulunan İpekyolu ilçesi Ortanca Göleti ve Sulaması, İpekyolu Erçek Baklatepe Göleti ve Sulaması, Gevaş İkizler Göleti ve Sulaması, Özalp Gültepe Göleti ve Sulaması için ilave ödenek talebinde bulunarak İpekyolu Ağzıkara Göleti ve Sulaması ile Tuşba Yemlice Göleti ve Sulaması projelerinin yapımı için izin verilmesini talep ettik.”

Van’ın jeolojik ve coğrafik konumu itibariyle aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer aldığını da hatırlatan Arvas, “Bu nedenle jeotermal açıdan zengin bir konumdadır. Ülkemizde potansiyel oluşturan alanların yüzde 5’i ilimizde bulunmaktadır. Van’ın tektonik açıdan etkili bir kuşak üzerinde bulunmasının yanında jeolojik ve meteorolojik koşullarının da uygun olması ilimize jeotermal enerji yönünden büyük avantajlar sağlamaktadır. Van-Erciş sahası standartlara uygun olarak ısıtma ve endüstri amaçlı orta sıcaklıkta (rezervuar sıcaklığı 80 C) jeotermal enerji kaynakları bulunmaktadır. Van’daki mevcut yeraltı sıcak su kaynakları, seraların ısıtılmasında ve ekonomik bir şekilde kışın turfanda sebze tarımı yapılmasını sağlayacak niteliktedir. Van coğrafya olarak da sera yapımına uygun verimli topraklara sahiptir. Seracılık bakımından iyi bir ekolojiye sahip Van için bakanlıktan destek istedik ve bu konu çalışma yapılmasını talep ettik. Van’ın ekonomisine ve kalkınmasına önemli katkı sağlayacak ve hayvancılık sektörünü geliştirerek sürdürülebilirliğini teşvik edecek büyük bir proje olan Van Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili bütün çalışmalar tamamlandı. Alt yapı işlerinin 2022 yılı yatırım programına alınması hususunda talebimizi yeniledik. Van, Ağrı, Bitlis, Hakkâri bölge illerinde ormansız alanları yeniden etüt edebilecek, iklim şartlarına uygun ıslah projeleriyle sahayı yeniden ağaçlandıracak, güçlü bir bölgesel teşkilata ihtiyaç olduğunu ifade ederek, Van’da Orman Bölge Müdürlüğünün kurulması talep ettik. Tarımsal Üretim ve Pazarlama Alt Yapısının Geliştirerek Kırsaldaki Gelir Kaynaklarını Arttırılmasına Yönelik (IFAD) Projesi’ne Van ilimizin de dahil edilmesi, Van ve bölge illerimizin de dış kaynaklı bir projeden istifade etmesine imkân sağlanmasını talep ettik” diye konuştu.

Milletvekili Arvas, son olarak arz ve talep edilen konuların takipçisi olacaklarını ifade ederek, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye kabulü ve gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti.

Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19