Milletvekili Arvas: “Mahalle tipi spor tesislerini yaygınlaştıracağız”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’yla bir araya gelerek, Van’da devam eden yatırımlar, 2022 yatırım programı ve talep edilen projeler hakkında istişare etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan AK Parti Milletvekili Arvas, Van’ın genç nüfusuna dikkat çekerek, gençlerin hayat standartlarını yükseltmek, onları korumak ve doğru yönlendirmek amacıyla yeteneklerini ortaya çıkaracak merkezler inşa ettiklerini söyledi. Arvas, “AK Parti hükümetlerimiz döneminde mahalle tipi spor tesisleri yapılmaya başlanıldı. Bakanımız Kasapoğlu’nun destekleriyle Van’da tüm ilçelerimize onlarca spor salonu, gençlik merkezi, halı saha, havuz, çok amaçlı spor salonu, atletizm ve futbol sahası ile binlerce kişilik tribün yapıldı ve yapılıyor. Gençlere rahat spor yapabilme imkânı sağlayan bu tesisler, aynı zamanda sosyalleşmelerini de sağlamaktadır. Çocukların, gençlerin ve vatandaşların özümsedikleri mahalle tipi tesisler ile ilgili saha çalışmalarımızda güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu nedenle bu yatırımları en ücra mahallelerimize kadar götürmek için gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yaygınlaştırılan ve belediyelerin de katkı sağladığı mahalle arası spor tesisleri gençlerin ve çocukların enerjilerini atabildikleri, sosyal ve fiziksel aktiviteler icra ettikleri güvenli alanlar oldu” dedi.

Milletvekili Arvas, söz konusu tesisler ile ilgili programa alınan ve belediye ile protokol yapılmış bazı yatırımların, maliyetlerin artması nedeniyle başlayamadığını da belirterek, “Birkaç ilçemizde yaşanan bu sıkıntıyı ve inşaatları devam eden yatırımlar konusunda Bakanımızı bilgilendirerek, ilave ödenek aktarılması talebinde bulunduk. İlimizde demografik yapının gerektirdiği sportif alanların eksik ve yetersiz olduğunu ifade ederek, yeni tesislerin yapılmasını istedik. Van Gölü kıyısında Muradiye ilçemiz sınırları içinde yapmayı planlandığımız Alpaslan Gençlik Kampı’nın proje çalışmalarını bakanımızın desteğiyle başlattık. Mevcut binaların korunarak revize edilmesi ve sosyal donatıların olduğu ilave bir yapı talebinde bulunarak projenin hızlandırılmasını talep ettik. Aynı şekilde gençliğe hitap edecek Gevaş Gençlik Kampı’nın bu yıl içinde ihale edilmesini istedik. Van Ferdi Sporlar Merkezinin yanında boş ve atıl durumda bulunan yerin iki güreş minderi konulacak şekilde çelik konstrüksiyondan bir yapı yapılmasını teklif ettik. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş İşletme Fakültesi kampüsüne bitişik ve Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli alanda atıl halde bulunan 927 metrekare kapalı alana sahip tek katlı çelik konstrüksiyon yapının ferdi sporlar merkezine dönüştürülmesi ve gençlik merkezi yapılması ile ilgili talepte bulunmuştuk. Bu talebimizi yenileyerek önemini ifade ettik. 1980 yılında yapılmış olan bin kişilik Erciş Stadyumunda kullanma ömrünü tamamlamış 40 yıllık tribünlerin yerine ihtiyaca binaen bin kişi kapasiteli yeni betonarme tribün ve 4 adet soyunma odası yapılması gerektiğini anlattık. Bakanımız nezaketle taleplerimizi dinledi ve ilgili birimlere havale etti. Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na kıymetleri destekleri için şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.