Milletvekili Arvas, “Gevaş’ta entegre bir kuruluyor”

AK Parti Van Milletvekili Arvas, bölgenin önemli bir ticaret kenti olan Gevaş ilçesinde, belediye başkanlığı tarafından hazırlanıp Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) teklif edilen “Gevaş Tarımda Öncü Oluyor” projesinin kabul edildiğini söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Arvas, bölgede önemli bir ticaret kenti olan Gevaş ilçesinde belediye başkanlı tarafından hazırlanıp Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına (SOGEP) teklif edilen “Gevaş Tarımda Öncü Oluyor” projesi kabul edildiğini söyledi. Milletvekilleri olarak konunun takipçisi olduklarını ifade eden Arvas, “Projeye inşallah 2021 yatırım yılı içinde başlanılacak 18 ay içinde tamamlanacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen SOGEP, dezavantajlı bölgelerin beşerî sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşmeye destek olmak amacıyla, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır. Gevaş Belediye Başkanlığımız tarafından bu amaçla hazırlanan ve uygun görülen proje kapsamında 4 adet 500 metrekare yani toplamda 2 bin metrekare sera kurulacak, bu seralarda kış aylarında yerli tohum kullanılarak fide, ilkbahar aylarında ise sebze yetiştirilecektir. Söz konusu seraların ısıtılması için 54 kvp güneş paneli sistemi kurulumu yapılacak, bunun yanında birde sondaj kuyusu açılacaktır. Bu seralarda yetiştirilecek ürünlerin kurutulması ve paketlenmesi için gerekli ekipmanlar yine proje kapsamında alınmaktadır. Bütün bunlarla birlikte satış ve pazarlanma işlerinin yürütüleceği 350 metrekare bir idari bina inşa edilecektir. Yine proje kapsamında 200 çiftçiye eğitim verilmesi planlanmıştır. 1 milyon 500 bin lirası hibe olan projenin toplam bütçesi 2 milyon 790 bin liradır. Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının Van’a kazandırdığı bu örnek proje adıyla müsemma Gevaş’ı tarımda öncü yapacaktır. Bu entegre tesis ile ilçenin tarımsal üretimi markalaşarak yurdumuzun dört bir tarafına dağılacaktır. İnsanlar hem Gevaş’ın lezzetlerinden tadacak hem de Gevaş’ı tanıyacaklardır” dedi.

Geleceğim tarımda olduğunu ifade eden Milletvekili Arvas, “968 kilometrekare alana sahip Gevaş ilçemizde, çayır ve meraların toplamı alanı yaklaşık 500 bin dekardır. Bu alanda işlenen tarım arazilerinin toplamı ise 125 bin dekardır. Bin 557 çiftçinin kayıtlı olduğu ilçede emeği ve alın teri ile toprağı işleyen üreticiler sebze üretiminde fark yaşatmışlardır. Özellikle yıllık üretim kapasitesi ile 23 bin 160 ton domates, 8 bin ton taze fasulye, 2 bin 424 ton salatalık ve 361 ton biber üretimi gibi tarla bitkileri ile adından söz ettiren olan Gevaş ilçemizde, iç piyasada ihtiyaç fazlası olan domates ve taze fasulye diğer illere gönderilmektedir” diye konutu.

Gevaş’ın potansiyeli itibariyle önemli bir tarım kenti olduğunu, tarım alanında başarılarının her geçen gün arttığını ifade eden Arvas, “Belediye öncülüğünde yapılacak projenin çok değerlidir, iş gücüne de katı sağlayacak. İlçenin sosyo-ekonomik yapısına katma değer katacak bu üretim ve istihdam odaklı projenin, aynı zamanda sosyal girişimciliği teşvik edecek bu alandaki yenilikçi fikirleri de yaygınlaştıracaktır” şeklinde konuştu.

Arvas yaptığı açıklamada son olarak, olanakların sınırlı, doğa ve iklim şartlarının zorlu olduğu ve yılda sadece bir ürünün alınabildiği bölgede geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan çiftçilere öncülük eden Gevaş Belediye Başkanına, projeye destek sağlayan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’a teşekkür ederek, projenin hayırlı ve bereketli olmasını diledi.