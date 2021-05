Milletvekili Arvas, 29 yataklı yeni yoğun bakım ünitesini inceledi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, korona virüs salgınıyla mücadelede yaşam ile ölüm arasındaki savaşın verildiği en kritik yerin yoğun bakım üniteleri olduğunu söyledi.

Milletvekili Arvas; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz ve Destek Hizmetleri Başkanı Şahabettin Işık ile birlikte devam eden sağlık yatırımlarını inceledi.

İlk olarak SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde yeni hizmete açılacak yoğun bakım ünitesinde incelemelerde bulunan heyet, daha sonra bitme aşamasına gelmiş ve yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak AMATEM-ÇEMATEM hastanelerini ziyaret etti. Arvas ve beraberindeki heyet, son olarak Sağlık İl Müdürlüğü ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan protokol gereği Erciş yolu üzerinde inşa edilen fidanlık tesisleri yerleşkesinde incelemelerde bulundu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete açılacak 29 yataklı ve tam donanımlı yoğun bakım ünitesini ziyaret eden Milletvekili Arvas, “Korona virüsün tahrip ettiği akciğerler nedeniyle hastaların yaşadığı solunum sıkıntısı ve buna bağlı ölümler, yoğun bakım servislerinin öneminin daha da arttırmıştır. Güçlü olan sağlık altyapımızı daha da güçlendirmek için yapılan bu yatırım her ahval ve şerait için gereklidir. Hastane bünyesinde pandemiden önce sadece 73 olan yetişkin yoğun bakım kapasitesi, salgın sürecinde yapılan yatırımlarla iki katından fazla arttırılmıştır. Daha önce İpekyolu ek binada 50 yatak şimdide hastane ana yerleşkesinde 29 yataklı yeni üniteler oluşturularak yoğun bakım kapasitemiz toplamda 152 yatak olmuştur. Covid-19 salgını ile mücadelede yaşam ile ölüm arasındaki savaşın verildiği en kritik yer, yoğun bakım üniteleridir. AK Parti hükümetleri döneminde insan sağlığı her şeyden önemli ve öncelikli görülmüştür. Yatırımlarda bu hassasiyetle planlanmaktadır. Salgın ile mücadelede Van her zaman Türkiye ortalamasının çok üstünde olmuştur. Van genelinde yapılan ve yapılmakta olan takip ve müdahale yöntemleri, aşılama konusunda icra edilen çalışmalar Covid-19 ile mücadelemizde lehimize olmuştur. Ayrıca bölgemizin en büyük sağlık kampüsü olan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin salgın sürecinde, süreklilik gösteren yüksek bir başarı grafiği ortaya koyması hem şehrimizi hem de ülkemizi olumlu etkilemiştir. Bunda emeği olan başta Sağlık İl Müdürümüze, hastane başhekimine ve bütün sağlık camiasına teşekkür gayretleri ve fedakârlıkları için teşekkür ediyorum” dedi.

Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da, 29 yatak kapasiteli yeni yoğun bakım ünitesinin tam donanımlı olduğunu ifade ederek, tekli kabin şeklinde yapılan yeni yoğun bakım ünitesinde her hasta için oda büyüklüğünde ferah alanlar oluşturulduğunu söyledi. Sünnetçioğlu, “Özellikle pandemi gibi bulaşıcı hastalıkların arttığı bu dönemde kabin sistemi mesafeyi koruyarak ve hastaları birbirinden ayırarak enfeksiyon geçişini de bir nebze önlemiş olacaktır” dedi.

İl Müdürü Sünnetçioğlu, yoğun bakım ünitesi projesi kapsamında mekanik vantilatör ve hasta başı monitör tedarikinin Sağlık Bakanlığı tarafından sağlandığını, geri kalan yatırım içinde yaklaşık 3 milyon TL harcama yapıldığını belirtti.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitelerinden sorumlu Başhekim Yardımcısı Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nurettin Kurt, pandemi şartlarının gerektirdiği en modern koşulların sağlandığını söyleyerek, Covid-19 hastalığı ile ilgili bütün hastane yönetimi ve çalışanlarının her an teyakkuzda olduğunu belirtti. Covid-19’un hiçbir hastalıkla karşılaştırılamayacağını ifade eden Başhekim Yardımcısı Kurt, salgın ile mücadelede yoğun bakım ünitelerinin hayat kurtardığını ifade ederek, Sağlık İl Müdürüne ve Van Milletvekili Arvas’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Geçici kabulü yapılan 30 yataklı AMATEM ve 20 yataklı ÇEMATEM hastanelerinde de incelemelerde bulunan Milletvekili Arvas, doğalgaz bağlantısı ile elektrik ve su aboneliklerinin yapılması için yazışmaların yapıldığını, söz konusu eksikliklerin kısa zamanda tamamlanarak Alkol ve Madde Bağımlılık Tedavi Merkezi (AMATEM) ve Çocuk/Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM) hastanelerinin hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Son olarak Sağlık İl Müdürlüğü ile Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol gereği Sağlık Bakanlığı tarafından Tuşba ilçesinde yapılmış olan Fidanlık tesislerinde incelemelerde bulunan Arvas, idari bina, lojman ve çeşitli tesislerin inşa edildiği ancak eksikler nedeniyle Orman Müdürlüğü tarafından teslim alınmayan ve mahkemelik olmuş yer ile ilgili taraflardan bilgi aldı. Konunun çözümü hususunda daha önce Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ile görüştüğünü belirten Milletvekili Arvas, ilgili Bakanlıklar nezdinde konunun takipçisi olacağını söyledi.