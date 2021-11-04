Milletvekili Arvas; “2022 yılı, üretim ve istihdam odaklı projeler önceliğimizdir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2022 yılı, yatırım programlarında üretim ve istihdam odaklı projeler önceliğimizdir” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2022 yılı yatırım programlarında üretim ve istihdam odaklı projeleri istişare etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti. Ziyarette kentin 2023 hedefleri doğrultusunda, hemşerilerini yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli ve öncelikli gördükleri projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile istişare ederek 2022 yatırım programına alınması hususunda talepte bulunduklarını ifade eden Milletvekili Abdulahat Arvas, “Kalkınmayı hızlandıracak üretim ve istihdam odaklı projelerin 2022 yatırım programına alınması hususunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımızla yaptığımız görüşmede uzun süredir takip ettiğimiz ve çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanlığına teklif edilen Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması için olur verilmesini talep ettik. Bölgemiz ile ilgili yapılan tüm kalkınma senaryolarında tarım en önemli sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bölgemiz için ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem arz eden tarımsal verim ve üretimin daha da arttırılması için Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kurulması elzemdir. Aynı şekilde istihdama ve üretime katkı sağlayacağına inandığımız Van Tarıma Dayalı (Besi) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çubuklu Barajı, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi, Vangölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Van Mermer, Mermerit, Sünni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Sitesi, Tuşba Devlet Hastanesi projelerinin de yatırım programına alınarak ödenek tahsis edilmesini istedik. Van’da sürekliliği olan yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomik büyümenin sağlanması konusunda üretim ve istihdam odaklı projelerin hayata geçirilmesi temel hedefimizdir. Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Van’ın ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmalı, İlimizin potansiyeli, bölgesel dinamikler ve beşerî sermaye gibi göreceli avantajlarımız kalkınma süresine katkı sağlayacak şekilde yeniden planlanmalıdır" dedi.

Ortaya koyulacak kalkınma yaklaşımı ile orta ve uzun vadeli hazırlanacak esaslar ve bütüncül bir perspektif ilin başarısı için önem arz etmekte olduğunun altını çizen Milletvekili Arvas, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Hükümetlerimizin büyük bir kararlılıkla uyguladığı bölgesel kalkınma modeli ve sağladığı teşviklerle ekonomide üretim ekseni ve ağırlık merkezi, batı bölgelerinden doğuya doğru kaymaktadır. 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinden sonra öncelikli olarak üretim ve istihdam odaklı projelere yoğunlaşarak gençlerimize iş ve aş imkânı sağlamaya gayret ettik. Bu minvalde Van Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçirilerek yaklaşık 100 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlandı. İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede yaklaşık 15 bin kişiye iş imkanının sağlanması hedeflenmektedir. Aynı şekilde Erciş Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçirerek alt yapı çalışmalarını tamamladık 10 firma ruhsat aldı bunlardan 8’i fabrika inşaata başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB (TDİSOSB) ile ilgili jeolojik ve etüt çalışmaları yapıldı. Jeotermal Kaynak Sondaj ve Sıcak Su İletim Hattı Fizibilitesi projelendirilerek, saha tarama çalışmaları başlatıldı. Bin dekar alan olarak planlanan Erciş Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB Projesinin uygulama safhasında her biri en az 20 dekar kapalı alana sahip 40 adet jeotermal ısıtmalı sera kurulması hedeflenmektedir. Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçe sınırları üçgeninde toplam 3 bin 492 dekar alan içinde projelendirilen Van Tarıma Dayalı (BESİ) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Tüzel kişilik kazanması için gerekli Bakan onayı için Sayın Bakanımız ile görüştük, süreci hızlandırmak için proje alanına ait genel yerleşim planı ve parselasyon planları hazırlanmaya başlanıldı” ifadelerine yer verdi.