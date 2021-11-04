banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Çilem Doğan tekrar cezaevine girecek!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Twitch Türkiye kara para aklama olayı yurt dışında haber oldu!
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Beşiktaş, Lizbon'da yıkıldı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı
Sporting taraftarı, Beşiktaşlılara saldırdı: 3 Türk yaralandı

Milletvekili Arvas; “2022 yılı, üretim ve istihdam odaklı projeler önceliğimizdir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2022 yılı, yatırım programlarında üretim ve istihdam odaklı projeler önceliğimizdir” dedi.

VAN 04.11.2021, 15:20
Milletvekili Arvas; “2022 yılı, üretim ve istihdam odaklı projeler önceliğimizdir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2022 yılı, yatırım programlarında üretim ve istihdam odaklı projeler önceliğimizdir” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, 2022 yılı yatırım programlarında üretim ve istihdam odaklı projeleri istişare etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti. Ziyarette kentin 2023 hedefleri doğrultusunda, hemşerilerini yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli ve öncelikli gördükleri projeleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile istişare ederek 2022 yatırım programına alınması hususunda talepte bulunduklarını ifade eden Milletvekili Abdulahat Arvas, “Kalkınmayı hızlandıracak üretim ve istihdam odaklı projelerin 2022 yatırım programına alınması hususunda Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımızla yaptığımız görüşmede uzun süredir takip ettiğimiz ve çalışmalarını tamamlayarak Cumhurbaşkanlığına teklif edilen Tarımsal Araştırma ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünün kurulması için olur verilmesini talep ettik. Bölgemiz ile ilgili yapılan tüm kalkınma senaryolarında tarım en önemli sektör olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle bölgemiz için ekonomik ve sosyal açıdan büyük önem arz eden tarımsal verim ve üretimin daha da arttırılması için Tarımsal Araştırma Enstitüsünün kurulması elzemdir. Aynı şekilde istihdama ve üretime katkı sağlayacağına inandığımız Van Tarıma Dayalı (Besi) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Çubuklu Barajı, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi, Vangölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Van Mermer, Mermerit, Sünni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Sitesi, Tuşba Devlet Hastanesi projelerinin de yatırım programına alınarak ödenek tahsis edilmesini istedik. Van’da sürekliliği olan yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı bir ekonomik büyümenin sağlanması konusunda üretim ve istihdam odaklı projelerin hayata geçirilmesi temel hedefimizdir. Tüm kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Van’ın ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmalı, İlimizin potansiyeli, bölgesel dinamikler ve beşerî sermaye gibi göreceli avantajlarımız kalkınma süresine katkı sağlayacak şekilde yeniden planlanmalıdır" dedi.

Ortaya koyulacak kalkınma yaklaşımı ile orta ve uzun vadeli hazırlanacak esaslar ve bütüncül bir perspektif ilin başarısı için önem arz etmekte olduğunun altını çizen Milletvekili Arvas, “Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Hükümetlerimizin büyük bir kararlılıkla uyguladığı bölgesel kalkınma modeli ve sağladığı teşviklerle ekonomide üretim ekseni ve ağırlık merkezi, batı bölgelerinden doğuya doğru kaymaktadır. 2018 yılında yapılan milletvekili seçimlerinden sonra öncelikli olarak üretim ve istihdam odaklı projelere yoğunlaşarak gençlerimize iş ve aş imkânı sağlamaya gayret ettik. Bu minvalde Van Organize Sanayi Bölgesi yerleşkesinde Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçirilerek yaklaşık 100 hektarlık alanda altyapı çalışmaları tamamlandı. İlk etapta 40 fabrikanın kurulacağı bölgede yaklaşık 15 bin kişiye iş imkanının sağlanması hedeflenmektedir. Aynı şekilde Erciş Organize Sanayi Bölgesi projesini hayata geçirerek alt yapı çalışmalarını tamamladık 10 firma ruhsat aldı bunlardan 8’i fabrika inşaata başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında Erciş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB (TDİSOSB) ile ilgili jeolojik ve etüt çalışmaları yapıldı. Jeotermal Kaynak Sondaj ve Sıcak Su İletim Hattı Fizibilitesi projelendirilerek, saha tarama çalışmaları başlatıldı. Bin dekar alan olarak planlanan Erciş Tarıma Dayalı Sera İhtisas OSB Projesinin uygulama safhasında her biri en az 20 dekar kapalı alana sahip 40 adet jeotermal ısıtmalı sera kurulması hedeflenmektedir. Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçe sınırları üçgeninde toplam 3 bin 492 dekar alan içinde projelendirilen Van Tarıma Dayalı (BESİ) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Tüzel kişilik kazanması için gerekli Bakan onayı için Sayın Bakanımız ile görüştük, süreci hızlandırmak için proje alanına ait genel yerleşim planı ve parselasyon planları hazırlanmaya başlanıldı” ifadelerine yer verdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6