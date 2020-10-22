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MHP Van İl Başkanlığında kongre hazırlığı
MHP İL BAŞKANI SALİH GÜNGÖRALP, İL KONGRESİNİ PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİRECEKLERİNİ VE VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KONGRE SALONUNA DELEGELER VE SEÇİM KURUL ÜYELERİNİN DIŞINDA KİMSENİN ALINMAYACAĞINI SÖYLEDİ.
VAN 22.10.2020, 16:56
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanlığı, hafta sonu yapacağı il kongresi için hazırlıklarını tamamladı.
Kongreyle ilgili açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, il kongresini pazar günü gerçekleştireceklerini ve virüs tedbirleri kapsamında kongre salonuna delegeler ve seçim kurul üyelerinin dışında kimsenin alınmayacağını söyledi. Güngöralp, “Değerli dava arkadaşlarım kıymetli delegelerimiz, 25 Ekim 2020 tarihinde saat 10.00’da il kongremiz yapılacaktır. Korona virüs hastalığı dolayısıyla delege ve seçim kurulu üyesi arkadaşların haricinde kimse salona alınmayacaktır. Kongremiz Van Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Derneğinin konferans salonunda yapılacaktır” dedi.
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