MHP Van İl Başkanı Güngöralp’tan Muhtarlar Günü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, ‘19 Ekim Muhtarlar Günü’ nedeniyle bir mesaj yayımladı.

19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle tebrik mesajı yayımlayan MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, demokrasi aygıtlarının güçlü şekilde ayakta durmasının önemine dikkat çekti. Başkan Güngöralp, "Demokrasinin yapı taşlarından olan, seçme ve seçilme hakkının zenginliği olan muhtarlık müessesesinin en temelden destekleniyor olması da yine ülkemizin demokrasi zenginliği olarak görünebilir. Bu hususta muhtarlık vazifesinin ülkemizin hassaslarından olduğu gerçeğini vurgulamak gerekiyor. Bütün bu zenginliklerimize sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Devletimiz ve milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.