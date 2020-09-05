MHP Erciş 12. olağan kongresi yapıldı
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ’NİN (MHP) ERCİŞ 12. OLALĞAN KONGRESİ YAPILDI. KONGREDE TEK ADAY OLAN MEVCUT BAŞKAN FATİH KÖROĞLU GÜVEN TAZELEDİ.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Erciş 12. olalğan kongresi yapıldı. Kongrede tek aday olan mevcut başkan Fatih Köroğlu güven tazeledi.
Erciş Öğretmenevinde gerçekleştirilen kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Faaliyet ve maliye raporunun okunmasının ardından konuşan MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, "Görevlendirildiğimiz günden bu güne partimiz ilçemiz Erciş’te aktif ola bilmesi için parti yönetimimizle birlikte tek yumruk olarak çalışmalarımızı yürüttük. Ülkücü ülkücünün öz kardeşidir öğüdünü yüreğimizde taşıyarak her bir ülküdaşımıza kapımızda gönlümüzde sonsuza kadar açıktır hep birlikte el ele gönül gönüle dostluk ve kardeşlik hukukumuzu koruyarak istişare ve dayanışmaya önem vererek kırgınlıkları gidererek ilçemizde partimizi üst seviyelerde tutacağız" dedi.
Kongreye, MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp, Muradiye İlçe Başkanı Vezir Çavuşoğlu, Çaldıran İlçe Başkanı Fehim Çiçek, Tuşba İlçe Başkanı Yahya Cancan ve üyeler katıldı.
Kongre yapılan oylamanın ardından sona erdi.
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:28
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:45
|Akşam
|19:38
|Yatsı
|21:01
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25