Meteorolojiden yoğun kar, çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yoğun kar, çığ, buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Bitlis, Muş ve Van’ın güneyi ile Hakkari çevrelerinde zaman zaman olmak üzere öğle saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, “Akşam saatlerinden itibaren yağmurlu geçmesi, yüksek kesimlerin ise yoğun kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Van merkez ve çevresinde karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı beklentisi bulunmaktadır. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle güneyli ve güneybatılı yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İl merkezlerimiz için günün en yüksek sıcaklıklar; Van 7, Hakkâri 6, Bitlis 4 ve Muş’ta 3 derece olması tahmin edilmektedir. Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgara bağlı olarak ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ tehlikesi, görüş mesafesinde azalma, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.