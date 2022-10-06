Meteorolojiden yağış ve soğuk hava uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yağış ve soğuk hava uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede beklenen yağışlı sistemin 8 Ekim 2022 Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren Muş ve Bitlis çevrelerinde etkili olmaya başlayacağının tahmin edildiği belirtilerek, “Söz konusu yağışlı sistemin etkisi ile birlikte pazar günü öğle saatleri itibariyle tüm bölgenin sağanak ve bölgesel olarak gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı değerlendirilmektedir. Bölgemizde beklenen yağışlı sistemin etkisi ile mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 8 Ekim 2022 Cumartesi günü Muş ve Bitlis, pazar günü ise Van ve Hakkari çevrelerinde olmak üzere 6-8 santigrat derece azalarak mevsim normalleri civarına ineceği tahmin edilmektedir” denildi.