Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezlerimiz için beklenen günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 14, Bitlis’te 14, Hakkari’de 17 ve Muş’ta 18 derece olması bekleniyor” denildi.