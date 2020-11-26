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Meteorolojiden Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.

VAN 26.11.2020, 09:08
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Meteorolojiden Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısı
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Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve Hakkari için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van ilinin güneyi ile Hakkari çevrelerinde yer yer hafif sağanak yağmurlu, karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinde kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli yönlerden orta zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Hakkâri’de 4, Bitlis’te 6, Van’da 8 ve Muş’ta 7 derece olması beklenmektedir” denildi.

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13°
parçalı az bulutlu