Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van, Bitlis, Muş ve Hakkari çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren yağmur ve aralıklı karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinden itibaren Van’ın güneyi, Muş’un batısı, Bitlis ve Hakkari genelinin kuvvetli yağışlı, bölgenin yüksek kesimlerinin yoğun kar yağışlı geçmesi beklenmektedir. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği, rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren güneyli yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları Muş’ta 2, Bitlis’te 6, Van’da 7 ve Hakkâri’de 5 derece olması beklenmektedir” denildi.