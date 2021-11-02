Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların akşam ve gece saatleri arasında Bitlis ve Muş çevreleri ile Van’ın güneybatısı ve Hakkari’nin batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Muş’ta 15, Bitlis’te 12, Van ve Hakkari’de 16 derece olması beklenmektedir. Yağışların akşam ve gece saatleri arasında Muş ve Bitlis çevreleri ile Van’ın güneybatısı ve Hakkari’nin batısında zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.