Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı belirtilerek, “Öğle saatlerinden sonra Van’ın kuzey ve doğusunun yerel ve aralıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli, Van’ın güneyi ve Hakkari’nin kuzeyinde yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Van’ın güneyi ve Hakkari’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.