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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

VAN 05.08.2022, 13:11
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve Hakkari için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, rüzgarın yarın (cumartesi) öğle saatlerinden itibaren Van’ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde batı ve güneybatıdan kuvvetli 30-50 km/saat, pazar günü ise etkisini arttırarak bölge genelinde 40-60 km/saat hızlarda esmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada; ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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