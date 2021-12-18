Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin edildiği belirtilerek, “Yağışların Van’da öğle ile akşam saatleri arasında; Hakkari, Muş ve Bitlis’te gün boyu devam etmesi beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van’da 6, Muş’ta 0, Bitlis ve Hakkari’de 2 derece olması beklenmektedir” denildi.