Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, yüksek kesimlerde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği belirtilerek, “Yağışların akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olacağı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar; Hakkari’de 11, Bitlis’te 7, Van ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir. Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güneyinde yağışların zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.