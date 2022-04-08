Meteorolojiden çığ, rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Hakkari, Van, Muş ve Bitlis için çığ, rüzgar ve ve kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklendiği belirtilirken, “Yağışların Muş, Hakkari ve Van’ın güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir. Rüzgârın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli, yükseklerde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Van Gölü’nde hava durumu: parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; rüzgar: doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 batısı 5 ila 7 kuvvetinde; dalga: 0,25 ila 0,75 m; görüş: iyi. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 11, Van ve Muş 14, Hakkâri’de 13 derece olması beklenmektedir” denildi.

“Çığ, rüzgar ve kuvvetli yağış uyarısı”

Açıklamanın devamında ise, “Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Van ve Hakkari çevrelerinde gerçekleşmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına kaynaklı çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, kar erimesi, ulaşımda aksamalar, toz taşınımı ve savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Muş, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların 2 bin metre üzeri yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı, dağlık kesimlerde çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.