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Meral Bilmez’in aile ziyaretleri devam ediyor

VAN VALİSİ VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ MEHMET EMİN BİLMEZ’İN EŞİ MERAL BİLMEZ, 3 ÇOCUĞUNDA KAS HASTALIĞI (DMD) BULUNAN OLGUN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ.

VAN 09.10.2020, 10:27
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Meral Bilmez’in aile ziyaretleri devam ediyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, 3 çocuğunda kas hastalığı (DMD) bulunan Olgun ailesini ziyaret etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit’in eşi Şebnem Yiğit, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek aile ziyaretlerini sürdürüyor. Aile ziyaretlerinin sonuncusu 3 çocuğunda DMD rahatsızlığı bulunan anne Özgül ve Şerafettin Olgun çiftinin evlerine oldu. Bilmez ve beraberindekiler, çocuklarının durumu ve hastalıkları hakkında Olgun çiftinden bilgi alarak aile fertleriyle sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Bilmez çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Olgun ailesi de ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Bilmez ve beraberindekilere teşekkür etti.

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