Meme kanserinde erken teşhis uyarısı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, meme kanserinin dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olduğunu söyledi.

1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı nedeniyle bir açıklama yapan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti. Sünnetçioğlu, “Bilindiği gibi kanser günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gündemdeki yerini korumaktadır. Sebebi bilinen ölümler sıralamasında ilk sırayı alan kanser, öldürücülüğünün yanında bıraktığı sakatlıklar ve tedavisindeki yüksek maliyetler nedeniyle iş gücünde ve ülke ekonomisinde çok ağır kayıplara neden olmaktadır. Meme kanseri memedeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıkar. Meme kanserinin neredeyse tamamı kadınlarda görülür. Ancak erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Risk faktörleri arasında ailede meme kanseri öyküsü, erken ilk adet yaşı, geç menapoz, çocuk emzirmeme, obezite sayılabilir. Riski azaltmak amacıyla egzersiz ve sağlıklı beslenme gibi davranış değişiklikleri etkili olabilmektedir. Bunun yanında kişinin sigara ve alkol kullanmaması ve doğum sonrası ilk yarım saat içerisinde bebeğini emzirmeye başlaması ve en az 2 yıl bebeğini emzirmesi meme kanserinde koruyucu faktörlerindendir. Meme kanseri ülkemiz için 45,6’dır ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türüdür. Erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan meme kanserine hayat boyu 8 kadından birinin yakalanma riski vardır. Bu sebeplerden dolayı ekim ayı ‘Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı’ olarak ilan edilmiştir. Bizde çeşitli etkinliklerle halkımızı kanser konusunda bilgilendirmek istiyoruz. Meme kanseri zaman zaman belirti vermeyebilir. Meme kanserine erken dönemde tanı konması, tedavinin başarıya ulaşma ve hayatta kalma şansını arttırmaktadır. Erken teşhiste en önemli faktör, kişinin bu konuda bilinçlendirilmesidir. Kanserin artan önemi ve maliyeti, kanserin önlenmesi, erken tanı ve tarama faaliyetlerini ön plana çıkarmaktadır. İlimizde bu hizmetler Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezi, aile hekimleri, toplum sağlığı merkezlerimiz tarafından ücretsiz yürütülmektedir. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesinden kurumumuza tahsis edilen mobil sağlık tarama aracı ile kırsal bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da mamografisi çekilerek kanser taramaları yapılmaktadır. Meme kanserinin erken teşhis ve tedavi yapılabilmesi sağlık kuruluşlarımızda ücretsiz olarak tarama hizmetlerinden faydalanmasını ve bu sayının artırılması için vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Tüm sağlık teşkilatı ile vatandaşımızın hizmetindeyiz. 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımızı ücretsiz mamografi çekimi için İpekyolu Sağlıklı Hayat Merkezi, Tuşba Sağlıklı Hayat Merkezinde hizmet veren KETEM’lerimize bekliyoruz” dedi.