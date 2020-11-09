Mektebim Koleji lösemili çocukları unutmadı

Van’ın önemli eğitim kurumlarından Mektebim Koleji, ‘2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle bir etkinlik düzenledi.

Mektebim Koleji bünyesinde düzenlenen ve farklı yaş gruplarının katıldığı etkinlikler, sosyal mesafeye dikkat edilerek yapıldı. Etkinlikte şemsiyeli bir gösteri yaparak lösemili çocukların yanında olduklarını ve bir şemsiye altında yaşadıklarını vurgulayan anaokulu öğrencileri, izleyicilerden alkış aldı.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Mektebim Koleji yetkilileri, ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ nedeniyle böyle bir etkinliğin hazırlandığını ifade ederek, “Her zaman lösemili çocuklarımızın yanındayız. Bizler aynı şemsiyenin altında yaşayan değerlerin bir parçasıyız” dediler.