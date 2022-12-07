Mekan Kafe Restoran engellileri ağırladı

Van’da Mekan Cafe Restoran, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ nedeniyle engelli bireyleri ağırladı.

Kurulduğu günden itibaren yöre halkına kaliteli hizmet sunan Mekan Kafe Restoran, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ çerçevesinde Özel Van El Ele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan engelli bireyleri ağırladı. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade eden İşletme Müdürü Cihan Akbal, “Özel gereksinimli bu çocukların gönlümüzdeki yeri çok farklı. Yeter ki gönüller, yürekler engelli olmasın. En büyük engel sevgisizliktir. Engelleri hep birlikte aşabiliriz. Sadece bugün değil her daim kardeşlerimizin yanındayız. Ben bu duygularla davetimizi kırmayıp, kafemizi şenlendiren tüm engellilere teşekkür ediyorum” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebi ile düzenlenen programların toplumsal bilincin artmasına katkı sağlayacağına inandıklarını aktaran Rehabilitasyon Müdürü Sadık Taş ise “Bu sebeple bugün burada bizleri ağırlayan Mekan Kafe işletmecilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyor, bu duyarlılıklarından ötürü şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşam ve gündelik yaşamda karşılaştıkları engelleri aşmak için sürekli bir çaba içerisinde olduklarının altını çizen Taş, “Bizlere düşen de kendimizden kaynaklanan her türlü engeli fark edip bu engeli ortadan kaldırmak için gerekli toplumsal hareketi başlatmamızdır. Biz rehabilitasyon merkezlerinin amacı, toplumumuzda yaşayan engelli bireylerin bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal, kültürel, eğitsel gelişimlerini destekleyerek yaşam kalitelerini yükseltmek ve toplumsal hayatın her alanında bağımsızlaştırmaktır. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız” diye konuştu.