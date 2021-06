Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi projelerine hız verdi

VAN (İHA) – Van’ın Erciş ilçesinin gözde okullarından Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, uzaktan eğitim sürecini projelerle değerlendirdi.

Açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Veysel Sağlam, bütün dünyayı saran korona virüs salgını döneminde eTwinning projelerine hız verdiklerini söyledi. Bu süreçte öğretmen ve öğrencilerinin titiz çalışmaları sonucunda 7 projeye ortak olduklarını dile getiren Sağlam, “Bu süreçte ‘Benim Ailem’, ‘Evde Okul’, ‘Şehrimi Fotoğraflarla Yazıyorum’ ve ‘Map Of Europe: Monuments and Destinations’, ‘Su Tasarrufu Teknolojilerinde Yenilikçi Yaklaşımlar’, ‘Mesleğim ve Evrenselliği (My Profession and Its Universality)’ ve ‘Mesleki Eğitimde Teknik İngilizce’ projesi yürütülmüştür” dedi.