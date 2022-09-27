Mazgala düşen yavru kedi kurtarıldı

Van’ın İpekyolu Caddesi üzerindeki yağmur suyu mazgalına düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu Caddesi üzerindeki yağmur suyu mazgalından sesler duyan duyarlı bir vatandaş, kedinin mazgala düştüğünü fark etti. Haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Halatla mazgal kapağı kaldırılarak yavru kedi mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.