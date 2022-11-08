Lösemili çocuklar için moral etkinliği

Van’ın İpekyolu Belediyesi, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası” nedeniyle lösemili çocuklar için bir dizi etkinlik düzenledi.

Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde tedavi gören lösemili çocuklara bir ziyaret gerçekleştiren İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, çocuklarla yakından ilgilenerek, çeşitli hediyeler verdi.

İpekyolu Belediyesinin lösemiye karşı farkındalık oluşturmak ve lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek vermek amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte bir açıklama yapan Aydın, “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası münasebetiyle çocuklarımıza bir moral ziyareti gerçekleştirdik. Lösemili hasta çocukların en çok ihtiyaç duydukları moral ve motivasyon için palyaço ve sihirbazlık gösterileri sergiledik. Tedavi sürecinde morallerini yüksek tutmak ve eğitimlerine de katkı sunmak amacıyla tüm çocuklarımıza tablet ve çeşitli hediyeler verdik. Tedavi sürecindeki tüm çocuklarımıza Allah’tan şifa, ailelerine de sabır diliyorum” dedi

Tedavi gören aileler de, çocuklarını ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı etkinlikten dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’a ve İpekyolu Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler.