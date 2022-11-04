Lokman Hekim’de tam donanımlı göz kliniği hizmeti

Lokman Hekim Van ve Hayat hastanelerinde tam donanımlı göz kliniği hizmet vermeye devam ediyor.

Lokman Hekim Van ve Hayat hastanelerinde tam donanımlı olarak kurulan göz kliniği, hizmetini aralıksız sürdürüyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Hayat Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Selma Demir, 2 yılı aşkın süredir Van ve bölge halkına hizmet verdiklerini ifade ederek, "Tam donanımlı göz kliniğinde tüm göz hastalıklarının tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Göz hastalıklarının yanı sıra göz çevresi medikal ve cerrahi estetik de başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Botoks, göz altı ışık dolgusu ve mezoterapi uygulamalarını yaparken cerrahi estetik olarak da üst ve alt göz kapağı ameliyatı, kaş kaldırma ameliyatı ve badem göz ameliyatı yapılıyor” dedi.

Göz hastalıkları tanı ve tedavisinde kullanılan ekipmanın son teknolojik ürünler olduğuna dikkat çeken Lokman Hekim Van Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Dr. Mehmet Siraç Demir ise “Retina hastalıklarında tanı ve tedavide kullanılan OCT (Optik koherans tomogrofi), FFA (Fundus flurosein anjiografi), ALFK (Argon lazer fotokoagülasyon) ve vitrektomi cihazımız kliniğimizde mevcut olup, hastalarımızın tanı ve tedavisini yapmaktayız. Yine kornea hastalıklarında tanı ve tedavide kullanılan kornea topogrofisi ve cross-linking cihazımız ve glokom tanı ve takibinde kullanılan ‘GA’ ve optik sinir başı tomografisi de kliniğimizde bulunmaktadır. Bu yönüyle de baktığımızda hastalarımızı dış merkezlere göndermeden kendi kliniğimizde tedavi edebilmekte ve takibini yapmaktayız“ ifadelerini kullandı.