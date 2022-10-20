Lokman Hekim Hayat Hastanesinden yangın tatbikatı

Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), polis ve itfaiye ekipleri ile birlikte yangın tatbikatı gerçekleştirdi.

Lokman Hekim Hayat Hastanesi, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleşen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği üçüncü kattaki hasta servisinde çıkan yangının söndürülmesi ve yaralanan hastaların tahliyesi gerçekleşti.

Tatbikat sonrasında bir açıklamada bulunan Hastane Başhekimi Dr. Barış Hanavdeloğulları, tatbikatın çok başarılı geçtiğini ifade ederek, “Tedbir her zaman çok önemlidir. Yaşanacak bir olaya karşılık hastane olarak hazırlıklıyız. Rabbim hiçbir zaman afet göstermesin. Ancak bizler yine de tedbiri elden bırakmamalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tatbikatta bizlere eşlik eden UMKE, emniyet ve itfaiye yetkililerine teşekkür diyorum” dedi.