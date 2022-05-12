Lokman Hekim Hastanesinde ‘Hemşireler Günü’nü etkinliği

Lokman Hekim Van Hastanesi, ‘12 Mayıs Hemşireler Günü’ nedeniyle bir kutlama programı düzenledi.

Hastanede düzenlenen kutlamaya, Lokman Hekim Van Hastanesi Başhekimi Veli Avcı, Hastane Müdürü Fatih Doğan, Hayat Hastanesi Başhekimi Barış Hanavdeloğulları, hemşir ve hemşireler katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Hastane Müdürü Fatih Doğan, pandemide hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet dileyerek, sağlık kuruluşunda en ön saflarda yer alan hemşirelerin gününü kutladı. Başarılı çalışmalarından dolayı hemşir ve hemşirelere teşekkür eden Doğan, “Hastane yönetimi olarak sizinle beraber çalışmaktan mutlu ve gururluyuz” dedi.

Hemşireler ise çok kutsal bir mesleğe sahip olduklarını belirterek, böyle anlamlı bir günde kendilerini hatırlayan hastane yönetimine teşekkür ettiler.

Pasta ikramının yapıldığı kutlamada, hemşir ve hemşirelere hediye takdim edildi.