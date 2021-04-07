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Kuyuya düşen tilki tedavi altına alındı

Van merkez Tuşba ilçesinde kuyuya düşen ve yaralanan tilki, tedavi altına alındı.

VAN 07.04.2021, 13:15
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Kuyuya düşen tilki tedavi altına alındı

Van merkez Tuşba ilçesinde kuyuya düşen ve yaralanan tilki, tedavi altına alındı.

Tuşba ilçesi sınırları içerisinde kuyuya bir tilkinin düştü ihbarını alan Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Kuyuya düşen ve hafif yaralan tilki, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.
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