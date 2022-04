Kuyum sektörü ‘Doğu’nun incisi’ Van’da buluşuyor

Türkiye’nin kuyum sektöründeki en büyük pazar yerlerinden biri olarak değerlendirilen Van, 13-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek Anatolia Jewelry Show fuarına hazırlanıyor.

Yaklaşık 20 yıldır kuyum alanında Türkiye’nin en etkin organizasyonlarında imzası bulunan Ülker Selviler yönetimindeki Us Fuar, Anatolia Jewelry Show Van Fuarı’na hazırlanıyor. Altın, gümüş, pırlanta, her türlü takı ve aksesuarların sergileneceği fuarla ilgili hazırlıkların tamamlandığını belirten US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler, “100’e yakın markanın ürünlerini sergileyeceği fuarımıza bölgeden 30 ilin kuyum sektörü temsilcileri katılacak. Sektörde Doğu ve Güneydoğu’nun en büyük organizasyonu olacak fuarımızın tanıtımı çerçevesinde aylar öncesinden hem yurt içinde hem yurt dışında çalışmalar yaptık. Özellikle İran ve Irak’ta gerçekleştirdiğimiz davet çalışmaları büyük ilgi gördü. Yurtdışından da çok sayıda ziyaretçi ağırlayacağımız fuarımız, düğün sezonu öncesi vitrinlerin çeşitlenmesine katkı sağlayacak” dedi.

“Fırsatı kaçırmayın”

Van Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Casim Aslan da, Van’ın kuyum sektöründe Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, “Bu fuarın altyapısına 2018 yılından beri çalışıyoruz. Dernek olarak tam destek verdiğimiz fuarın Van’da gerçekleştirilmesi için özveriyle çalışan Us Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler’e çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Anadolu’daki birçok başarılı kuyum fuarının mimarı. Aynı başarıyı Van’da da sergileyeceğine eminiz. Fuar dolayısıyla güzel şehrimiz Van’a gerek yurtiçinden gerekse yurtdışından gelecek misafirlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Markalarımızın bu fuarda stantlarıyla yer alma fırsatını kaçırmamalarını diliyorum” dedi.

Van’ın tanıtımına katkı

İlgili kurum ve meslek odalarının destek verdiği Anatolia Jewelry Show Van Fuarı’na kuyum sektörünün Türkiye’deki etkin iki markası Borsa Gold ve Akabe Kuyumculuk sponsor olarak katkı sağlıyor. Van Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek fuarın son yıllarda iç ve dış turizm hareketliliği yaşayan Van’ın tanıtımına önemli katkı sağlayacağı belirtiliyor.