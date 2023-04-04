Kültür ve Turizm Bakanlığından Van’daki otel çalışanlarına eğitim

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Van’daki otel çalışanlarına eğitim verildi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen eğitimde konuşan Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün desteğiyle personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla konaklama sektöründe çalışan tesislerde kalifiye eleman yetiştirmek için birçok eğitim çalışması yürütüldüğünü ifade etti. Van’da en son 2019 yılında bu eğitimlerin gerçekleştirildiğine dikkat çeken Uslu, “Türk turizm endüstrisinin, ülke ekonomisine sağladığı katkıyı göz önünde bulundurulduğumuzda ilimizin turizmin nimetlerinden yeterince yararlanamadığı, ancak son dönemlerde yapılan çalışmalar sayesinde toparlanmanın olduğu görülecektir. Son dönemlerde uluslararası turizm piyasasında, çok çetin bir rekabet yaşanmaktadır. Bu nedenle, özellikle gelişmekte olan ülkelerin mesleki ve teknik bilgilerinin yetersiz kalması, turizm hizmetlerinin istenilen standartları yakalayamaması, tur operatörlerinin bu ülkelere seyahat düzenlemekte isteksiz ve çekimser davranmasına neden olmaktadır. Gerek mesleki ve teknik bilgilerin aktarılabilmesi ve gerekse turizmde yüksek hizmet standardının yakalanabilmesi için toplumsal düzeyde turizm eğitiminin verilmesi ve turizm bilincinin yerleştirilmesi kaçınılmaz bir durum haline gelmiştir” dedi.

Turizm gelirlerinin ülkelerin ekonomisine büyük katkılar sağladığına vurgu yapan Uslu, “Bundan dolayı genelinde ülkelerin, özelde ise şehirlerin turizme günden güne daha çok önem verdiği görülmektedir. Nitelikli binalar yapmakla turizmde istenilen seviyeye gelinmez. Ancak bu binaların kullanımında nitelikli personel ile doldurulması sayesinde hizmet kalitesinin artmasıyla birlikte turizm kalitesinin de arttığı görülecektir. Nitelikli personel sağlamanın yolu da hiç şüphesiz ki bu tür eğitimler sayesinde elde edilecektir. Ülkemizde turizm eğitimi yayın ve örgün eğitim olarak verilmektedir. Bu eğitim kurumlarının turizmin yapısına uygun olarak düzenlenmeleri verilecek eğitimin kalitesini şüphesiz ki arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Eğitim programının Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünden gelen 4 eğitmen tarafından konaklama sektöründe çalışan yaklaşık 250 kişiye verileceğini belirten Uslu, “Bu eğitim programı ile konaklama tesislerinde çalışan ön büro, kat hizmetleri, yiyecek ve içecek servisi, yiyecek üretimi, yöneticileri ve eğitici olarak yetiştirme kursu ile kişisel gelişim semineri gibi konularında bilgi almış olacaklar. Ben bu duygu ve düşüncelerle eğitime katılan tüm otel çalışanlarına başarılar diler, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.