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Köy okulları için kalem ve silgi topladılar

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Van Gençlik Merkezleri, üniversite sınavına giren öğrencilerden sınav sonrası ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş topladı.

VAN 27.06.2021, 17:00
Köy okulları için kalem ve silgi topladılar

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Van Gençlik Merkezleri, üniversite sınavına giren öğrencilerden sınav sonrası ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş topladı.

‘Genç Dönüşüm’ projesi kapsamında sınav sonrası ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için kalem, silgi ve kalemtıraş toplayan gençlik merkezleri üyeleri, topladıkları malzemeleri dezenfekte ettikten sonra sahiplerine ulaştırmayı planlıyor.

Gençlik merkezi gönüllülerinin takdir toplayan ‘Genç Dönüşüm’ projesi kapsamında ihtiyaç sahibi öğrenciler ve köy okulları için yaklaşık 6 bin adet kalem, silgi ve kalemtıraş toplandı. Van Gençlik ve Spor Müdür Yardımcısı Mehmet Arif Taşdemir, "Normalleşmeyle birlikte başarılı bir projeye daha imza attık. Çuvallar dolusu kalem, silgi ve kalemtıraşı ihtiyaç sahibi köy ve beldelere sevk edilmek üzere topladık. Kalem, silgi ve kalemtıraş dışında gittiğimiz her köyde çocuklarla farklı etkinlikler yaparak onları mutlu ediyoruz. Çocuk gülerse dünya güler” dedi.
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