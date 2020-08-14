Korona virüsü yenen sağlık çalışanı başka hastalara umut oldu
VAN’DA ÖLÜMCÜL SALGIN KORONA VİRÜSÜ YENEN SAĞLIK ÇALIŞANI HİLAL DEMİR, İMMÜN PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNARAK BAŞKA HASTALARA UMUT OLDU.
Van’da ölümcül salgın korona virüsü yenen sağlık çalışanı Hilal Demir, immün plazma bağışında bulunarak başka hastalara umut oldu.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde kurulan laboratuvarlarda, korona virüs tedavisi görüp iyileşen kişilerden immün plazma bağışları alınmaya devam ediliyor. Korona virüsü şifayla atlatarak sağlığına geri kavuşan Hilal Demir isimli sağlık çalışanı bağış için hastaneye geldi. Demir, burada immün plazma bağışında bulunarak hastalığı solunum cihazına bağlı olarak kritik şekilde geçiren hastalara umut oldu.
İmmün plazma bağışında bulunan sağlık çalışanını ziyaret eden Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden, örnek hareketinden dolayı sağlık çalışanı Demir’e teşekkür etti. Başhekim İliklerden, korona virüs tedavisinde kullanılan immün plazma ihtiyacını karşılamak için, hastalığı şifayla atlatan vatandaşların kan bağışında bulunması çağrısında bulundu.
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