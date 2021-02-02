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Köpeklerin drone ile imtihanı
Van’da sevimli köpeklerin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.
VAN 02.02.2021, 09:23
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Van’da sevimli köpeklerin drone ile imtihanı renkli görüntüler oluşturdu.Van’ın İpekyolu ilçesinde ilk kez drone gören köpekler hem şaşırdı hem de hareketleriyle şaşırttı. Drone hareketlerine göre takibe geçen can dostlar, cihaz hızlandığında ise peşinden koşturarak yakalamaya çalıştı. Renkli görüntüler oluşturan o anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.