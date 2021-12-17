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Kontrolden çıkan minibüs yan yattı: 2 yaralı
Van’ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.
VAN 17.12.2021, 14:54
Van’ın Çaldıran ilçesinde kontrolden çıkan minibüsün yan yatması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Salahane Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen 65 LD 373 plakalı Ford marka minibüs yan yattı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.