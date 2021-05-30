banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
İşte Türkiye'nin ilk dijital insanı Aypera!
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Sedat Peker'e sert tepki: Devletimiz gerekeni yapacak
Osmanlı torunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson gizli törenle evlendi
Osmanlı torunu İngiltere Başbakanı Boris Johnson gizli törenle evlendi
Gözler kabine toplantısında! Toplantı ne zaman yapılacak?
Gözler kabine toplantısında! Toplantı ne zaman yapılacak?

Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’ın Edremit ilçesinde konteyner kolon boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

VAN 30.05.2021, 17:00
Konteynerde sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van’ın Edremit ilçesinde konteyner kolon boşluğuna sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde konteyner kolon boşluğuna sıkışan yavru kedi ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı’na bağlı Edremit İlçe Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Kısa süren bir çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarılan kedi, lojman sakinlerine teslim edildi. Lojman sakinlerince sevilen kedinin peynir ve süt ile karnı doyuruldu.
Yorumlar (0)
23°
açık