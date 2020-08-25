Konalga’ya 3 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BÖLGEDE TARIM VE HAYVANCILIĞIN CANLANMASINA YÖNELİK YAPILAN HİZMETLER KAPSAMINDA ÇATAK İLÇESİNE BAĞLI KONALGA MAHALLESİNDE 3 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA SULAMA KANALI YAPILDI
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede tarım ve hayvancılığın canlanmasına yönelik yapılan hizmetler kapsamında Çatak ilçesine bağlı Konalga mahallesinde 3 kilometre uzunluğunda sulama kanalı yapıldı.
Van Büyükşehir Belediyesince kırsal mahallerde başlatılan tarım seferberliği devam ediyor. Daha önce uzun yıllardır sulama sorunu yaşayan birçok mahalleye su ulaştıran Van Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çatak Konalga Mahallesi Demirkazık mevkiinde yapımına 2 ay önce başlanan sulama kanalını tamamlayarak mahallelinin hizmetine sundu. Bölgede bulunan 150 hanenin faydalandığı 3 bin metre uzunluğunda ki sulama kanalı ile 200 dekar alan sulanacak.
Yaklaşık 417 bin TL mal olan sulama kanalının, bölgede tarım ve hayvancılığı yeniden canlandıracağını ifade eden Mahalle Muhtarı Yahya Özbek, emeği geçen herkese teşekkür etti.
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