Van merkez İpekyolu Belediyesi tarafından başlatılan ve ilçesinin önemli caddelerinden biri olan Koçibey Caddesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Koçibey Caddesi’nde kısa süre önce başlatılan çalışma kapsamında yaya ve araç trafiği için yapılan tasarımlarda en ince detaylar gözden geçirilerek, rahatlık ve güvenlik ön planda tutuldu. Başkan Vekili Aslan, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Caddede düzenleme çalışmalarının sona gelindiği belirtildi.

“Koçibey Caddesi yeni çehresine kavuşuyor”

İpekyolu Belediyesi tarafından ilçedeki ara sokak ve caddeleri daha kullanışlı hale getirmek, trafik yoğunluğunu azaltmak için hem alt yapı hem de üst yapı çalışmalarına devam ediliyor. Bu kapsamda Van şehir merkezinin önemli noktalarından olan Koçibey Caddesi’nde trafik akışı ile ilgili önemli düzenlemeler yapıldı. Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa süre önce Vali Mithatbey Mahallesi Koçibey Caddesi’nde çalışmalar 2 bölge şeklinde başlamıştı. Çalışmalar ile 900 metrelik alanda kaldırım, refüj, drenaj ve asfalt serim çalışmasının startı verilirken, 3 buçuk metre genişliğinde 2 metrelik orta refüj, yayaların rahatlıkla hareket edebileceği geniş kaldırımlar ile 5 buçuk metrelik bölünmüş yol yapılması planlandı. Yine bu caddede araçlar için cepler, yol işaretleme ve levha planları, araç pak engelleyiciler ile aydınlatma elemanları yer alacak.

Başkan Vekili Aslan, çalışmaları yerinde inceledi

Koçibey Caddesi’ndeki bakım, onarım, yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gelinen aşama ile ilgili bilgi aldı. Başkan Vekili Aslan, “Bugün Koçibey Caddesi’nin rehabilitasyonu diye adlandırabileceğimiz asfalt yenileme, kaldırım yenileme ve ışıklandırma çalışması için buraya geldik. Buranın bir kısmını hem trafikten arındırmak hem de gelişigüzel park sorunun çözmek için tek şerit haline getirdik ve buraya cepler yaptık. Caddenin daha alt kısmına ise çift şerit şeklinde ilimize yakışır bir cadde hüviyetine kavuşturduk. Çok kısa sürede bu çalışmanın bitmesini hedefliyoruz. Sokaklarımızla beraber Koçibey Caddemizin yaklaşık 2 kilometrelik asfalt bakımı ve kaldırım işi var. Fen İşleri Müdürlüğümüz ve ilgili firma yetkilileri çok yoğun bir tempoyla çalışıyorlar. Buradaki keşmekeşin bertaraf edilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Benim şu an yaptığım tespitlerde, yerinde gördüğümüz kadarıyla bazı sorunlar devam ediyor. Diğer birimlerimizle koordineli şekilde vatandaşlarımızı da sık sık bilgilendirerek umarım istediğimiz amaca ulaşırız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Vekili Aslan’a, Fen İşleri Müdürü Sait Uçar da eşlik etti.