Kızılay’dan kan bağışı çağrısı

grip ve kış şartlarının Türkiye geneli kan bağışını olumsuz etkilediğini ifade ederek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Türkiye’de yılda yaklaşık 3 milyon kan bağışına ihtiyaç duyulduğunu belirten Kızılay Güneydoğu Kan Merkezi Bölge Müdürü Dr. İbrahim Çelik, uzun süre saklanamayan bir tedavi aracı olan kanın, yılın 365 günü alınması, test edilmesi ve hastanelere gönderilmesi gerektiğini söyledi. Millet adına Ulusal Kan Bağışı programını yürüten Kızılay’ın günlük stoklarının 100 bin ünite civarında olması gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Korona virüs pandemisinin olumsuz etkisinin ardından yeni bir salgın olan influenza ve grip salgınına eklenen kış şartları, Kızılay’ın kan stoklarını olumsuz etkiliyor. Kanın acil değil sürekli bir ihtiyaç olması nedeniyle ülke çapında ulusal kan bağışı seferberliği başlatan Kızılay, topluma ‘Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun’ diye sesleniyor” dedi.

Türkiye son üç yıldır ilk kez bu kışı korona virüs pandemisi olmadan geçirdiklerini hatırlatan Çelik, “Ancak grip vakalarında önceki yıllara göre bir artış yaşanması da kan bağışı duyarlılığında gerilemeye neden oldu. Bu nedenle Kızılay, etkisini ülke genelinde henüz hissettirmemiş soğuk havalar ve yaklaşan Ramazan ayı öncesinde kan stoklarını arttırmak için kan bağışı çağrısında bulundu” ifadelerini kullandı.

Ülke genelinde olağan şartlarda günlük 9 ila 10 bin ünite arası kan bağışı toplanırken, yaşanan grip salgını ve soğuk havaların etkisiyle bu oranın düşüş gösterebildiğine vurgu yapan Çelik, “Kızılay, ‘Kan Dostumuz Olun, Bu Kış Da Umut Olun’ sloganı ile ‘Sen de kan bağışla; 3 kalp sayende atsın, bağışınla yaşasın’ kampanyası başlatarak vatandaşları sürekli kan bağışı yapmaya davet etti. Ülke genelinde 300’den fazla mobil ve sabit ekip, yaklaşık 4 bin personel ile kan bağışı çalışmalarını yürüten Kızılay, 2022 yılında 2 milyon 809 bin 763 ünite kanı 2 milyon 248 bin 402 bağışçıdan aldı. 1 Ocak-18 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde yaklaşık 140 bin ünite kan bağışı yapılırken, bu bağışların yaklaşık yüzde 50’sini 26-45 yaş aralığındaki kişiler oluşturuyor. En çok kan bağışı yapan yaş grubu ise 20 yaşındakiler. Kadın kan bağışçısı sayısı tüm bağışçıların yüzde 14’ü seviyesinde bulunurken, en çok kan bağışı lise mezunlarından geldi. Onu sırasıyla lisans, ilkokul, ortaokul ve ön lisans mezunları takip ediyor. Kızılay’ın bu 2023 yılındaki kan bağışı hedefi ise 3 milyon 40 bin ünitedir” şeklinde konuştu.

Randevuyla kan bağışı kolaylığı sağladıklarını da sözlerine ekleyen Çelik, “Kızılay sadece kendisini sağlıklı ve iyi hisseden, kan bağışı uygunluk şartlarını karşılayan kişilerden bağış kabul ediyor. Kan bağışlamak isteyen vatandaşlar, Kızılay’ın www.kanver.org sitesinden ve 168 numaralı çağrı merkezinden ve mobil kan bağışı uygulamasından yakınındaki kan merkezini öğrenebilecekleri gibi kendilerine uygun tarih ve saat dilimini seçerek randevu da oluşturabiliyor. Randevu alındıktan sonra ise bağışçıya bilgilendirme yapılıyor. En yakın Kızılay Kan Bağışı noktasına gidip, 15 dakikanızı ayırarak kan bağışında bulunabilir, kan dostları arasına katılabilirsiniz” dedi.