Kızılay gönüllülerinden Anneler Günü sürprizi

Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri şehit anneleriyle yalnız yaşayan kadınların Anneler Günü’nü kutladı.

Kızılay gönüllüleri, Anneler Günü nedeniyle hazırladıkları hediye paketleriyle ilçede yalnız yaşayan yaşlı ve şehit annelerini ziyaret ederek, günlerini kutladı. Açıklamalarda bulunan Kızılay Muradiye Şubesi Kadın Kolları Başkanı Durdu Koçyiğit, “Anneler Günü dolayısıyla ilçemizde bulunan yaşlı ve şehit annelerimize çeşitli hediyeler dağıttık. Bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyoruz” dedi.