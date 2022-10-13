Kız Kur’an Kursu öğrencileri Mevlid-i Nebi’yi coşkuyla kutladı

Van İl Müftülüğü ve İpekyolu İlçe Müftülüğü’nün ortaklaşa düzenlediği Mevlid-i Nebi programı, Aişe-i Sıddıka Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda coşkuyla kutlandı.

Van İl Müftülüğü ve İpekyolu İlçe Müftülüğünün ortaklaşa düzenlediği Mevlid-i Nebi programı, İpekyolu İlçe Müftülüğüne bağlı Aişe-i Sıddıka Hafızlık Kız Kur’an Kursu’nda coşkuyla kutlandı. Programa konuşmacı olarak katılan İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, “Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Mekke’den Medine’ye hicret ederken sizin yaşıtınız olan kız çocukları, ona sevgi gösterisinde bulundular. Allah Resulü onlara beni çok seviyor musunuz? Sorusuna, hep bir ağızdan, evet ya Resulullah, seni çok seviyoruz. Peygamber de buna karşılık vallahi ben de sizi çok seviyorum. Elbette ki Peygamber sevgisi sadece o döneme mahsus değildir. Eğer bu gün Peygamber (S.A.V.) aramızda olsaydı, hatta bu kürsüde olsaydı sizin bu şiirler ve ilahilerle göstermiş olduğunuz ona karşı sevgiye, elbette o da şöyle bir cevap verecekti. “Vallahi ben de sizi Medine’de beni karşılayan o çocuklar kadar seviyorum” diyecekti” dedi.

Program öğrenciler tarafından okunan şiir ve ilahilerle Peygamberimiz coşku ile anıldı. Program sonunda konuklar tarafından çeşitli dallarda başarı gösteren öğrencilere hediye ve ödül takdimiyle son buldu.