Kısıtlamaların kalkmasıyla vatandaş sokağa akın etti

Van’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla, aylar sonra hafta sonu dışarı çıkan vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın normalleşme açıklamasıyla kaldırılan hafta sonu kısıtlamalarının arından Van’da 10 hafta sonra insanlar cumartesi günü dışarı çıktı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeni normalleşme süreci kapmasında cumartesi günü kaldırılmasını fırsat bulan vatandaşlar kentin işlek cadde ve sokaklarını doldurdu. Uzun süredir hafta sonu evlerinde kapanmak zorunda kalan vatandaşlar günün tadını arkadaşları ve ailesi ile yürüyüş yapıp, banklarda oturarak çıkarttı. Van’ın en işlek caddelerinden olan Maraş, Cumhuriyet ve Beşyol meydanında yoğunluk oluştu, vatandaşların ise büyük ölçüde kurallara uyduğu görüldü.

10 hafta sonra dışarı çıkmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, korona virüs ile ilgili tüm kurallara uyarak dışarıya çıktıklarını, sıcak havanın keyfini çıkardıklarını söyledi.