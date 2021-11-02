Kırsal kalkınma hibe desteği başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, “Tarıma Yatırım, Geleceğe Yatırımdır” sloganıyla uygulamaya koyduğu birçok program ile sektöre yatırım yapanları desteklemeye devam ediyor.

31 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile her proje için 3,5 milyon TL’ye kadar, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Programı ile de her proje için 600 bin TL’ye kadar proje tutarının yüzde 50’si kadar hibe desteği verildiği belirtildi. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yayınlanan iki destekleme programının proje başvuru sürecinin devam ettiğini dile getiren Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş; “Yaşadığımız Covid-19 pandemi süreci tarım ve gıda sektörünün ne kadar önemli olduğunu bir daha gösterdi. Tüm dünyanın büyük sıkıntılardan geçtiği bu süreçte ülkemiz tarım sektöründe iyi bir sınav verdi. Bu süreçte diğer sektörlerde yaşanan sıkıntılar tarıma olan ilgiyi de arttırdı. Pandemi sonrası toparlanma ve atılım dönemi için tarım sektörü stratejik bir alandır. Bu nedenle tarıma yatırımı geleceğe yatırım olarak görüyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği sağlanacaktır” dedi.